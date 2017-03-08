北韓試射飛彈 川普面臨首要外交挑戰
在北韓發射彈道飛彈，訓練攻擊美軍駐日基地後，美國總統川普面臨當前最大外交政策挑戰。
法新社報導，平壤6日發射至少4枚飛彈，飛越海面朝東邊鄰國飛去，其中3枚落入日本專屬經濟海域（EEZ）。這個最新試射顯示，北韓自川普去年11月當選以來，沈寂一時的武器測試已告結束。而這個醞釀已久的議題儼然成為白宮的當務之急。
川普今年1月推文說，北韓宣稱打造長程核彈攻擊美國本土的目標「不會發生」，但他從未進一步說明。
而在北韓稱這次飛彈試射是訓練攻擊美軍駐日基地後，日本首相安倍晉三和川普熱線通話，警告北韓威脅「進入新階段」。川普現在必須解釋何謂進入新階段，以及美方的回應為何。目前駐日美軍約5萬人。
資深國防官員最近告訴記者：「我們正處於非常脆弱的狀況，在談判方面沒有很多手段，也沒有很多主動權。」官員說：「所以如同你們可以想見，我們正在準備所需的應變計畫。」
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）下週將出訪南韓、日本和中國大陸，首次訪問本區域。國務院代理發言人唐納（Mark Toner）說，提勒森將討論「策略協調行動以解決正在升高的北韓核子和飛彈威脅」。
此外，在南韓部署的美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD，簡稱薩德）也導致區域緊張升高。大陸對此大為光火，即使薩德只能用來防禦，不能直接針對大陸飛彈。
約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美韓研究所（US-Korea Institute）的北緯38度（38 North）航太專家及顧問希林（John Schilling）說：「稱之為威脅稍嫌誇張，但薩德的完整功能仍屬機密，因此也不能全然說不是。」1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。