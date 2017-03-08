北韓試射飛彈 川普面臨首要外交挑戰

在北韓發射彈道飛彈，訓練攻擊美軍駐日基地後，美國總統川普面臨當前最大外交政策挑戰。

法新社報導，平壤6日發射至少4枚飛彈，飛越海面朝東邊鄰國飛去，其中3枚落入日本專屬經濟海域（EEZ）。這個最新試射顯示，北韓自川普去年11月當選以來，沈寂一時的武器測試已告結束。而這個醞釀已久的議題儼然成為白宮的當務之急。

川普今年1月推文說，北韓宣稱打造長程核彈攻擊美國本土的目標「不會發生」，但他從未進一步說明。

而在北韓稱這次飛彈試射是訓練攻擊美軍駐日基地後，日本首相安倍晉三和川普熱線通話，警告北韓威脅「進入新階段」。川普現在必須解釋何謂進入新階段，以及美方的回應為何。目前駐日美軍約5萬人。

資深國防官員最近告訴記者：「我們正處於非常脆弱的狀況，在談判方面沒有很多手段，也沒有很多主動權。」官員說：「所以如同你們可以想見，我們正在準備所需的應變計畫。」

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）下週將出訪南韓、日本和中國大陸，首次訪問本區域。國務院代理發言人唐納（Mark Toner）說，提勒森將討論「策略協調行動以解決正在升高的北韓核子和飛彈威脅」。

此外，在南韓部署的美國反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD，簡稱薩德）也導致區域緊張升高。大陸對此大為光火，即使薩德只能用來防禦，不能直接針對大陸飛彈。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）美韓研究所（US-Korea Institute）的北緯38度（38 North）航太專家及顧問希林（John Schilling）說：「稱之為威脅稍嫌誇張，但薩德的完整功能仍屬機密，因此也不能全然說不是。」1060308

(中央社)