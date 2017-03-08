印度網路市場發展快 兩岸與美韓布局

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印度網路市場成長快速已成兵家必爭之地，大陸阿里巴巴集團、日本軟體銀行、韓國三星和台灣鴻海集團都傳加快布局腳步。

印度網路市場隨著智慧型手機快速普及而成長快速，預計今年6月印度的網路用戶將達4.5億到4.65億，吸引阿里巴巴、日本軟體銀行、台灣鴻海集團、美國亞馬遜、韓國三星等積極布局印度網路市場。

其中，阿里巴巴布局印度腳步頗快，阿里巴巴UC總裁何小鵬今天表示，阿里巴巴集團旗下有電子商務、阿里雲、文化娛樂事業和金融事業四大領域。其中網路金融和屬文化娛樂事業的UC Web先到印度布局，但電子商務和阿里雲也將會在不久之後強化布局印度。

阿里巴巴2014年與日本軟體銀行、富士康集團入股印度第三大電子商務平台Snapdeal，2015年又透過螞蟻金融服務和新加坡分公司，入股印度最大第三方支付業者Paytm的母公司One97 Communication，持股40%。

印度媒體最近更傳出，阿里巴巴將注資1.77億美元（新台幣54.6528億元）給Paytm電子商務部門，讓阿里巴巴在Paytm的持股達到62%，以擴大阿里巴巴在印度第三方支付和電子商務的影響力。

另外，阿里巴巴文化娛樂事業旗下UC Web今天也宣布投資20億盧比（約新台幣20億元），打造與內容生產者共享利潤的印度數位內容平台，還先以5億盧比（新台幣近2.5億元）招攬印度優質自媒體加入，希望獨霸印度網路數位內容市場。

不只阿里巴巴積極耕耘印度網路市場，韓國三星去年率先把自家第三方支付Samgsung Pay導入印度市場，讓也想進軍印度但仍尚未登陸的Apple Pay和Google Pay受到打擊。

除阿里巴巴、三星、Apple Pay、Google Pay外，台灣鴻海集團旗下富士康除以2億美元入股Snapdeal，布局網路零售通路外，印度媒體曾報導，鴻海有意進軍印度的金融市場，而線上第三方支付，傳聞也是鴻海規劃布局項目之一，但未獲證實。1060308

(中央社)