影集國務卿女士預告片惹議 菲怒責CBS
菲律賓駐華府大使館指責美國哥倫比亞廣播公司，並要求這家公司對影集「國務卿女士」預告片內容提出「糾正措施」。這部電視劇描寫菲律賓總統對美國國務卿做了不當舉動。
路透社報導，菲律賓大使館在寫給哥倫比亞廣播公司（CBS）的信函中抱怨，「一個被描繪成極為負面的人物，污衊菲律賓長期以來對婦女權利和性別平等的擁護」。
一部長度20秒的預告片上傳影音網站YouTube後，在菲律賓引起網民瘋傳，其中蒂雅李歐妮（Tea Leoni）飾演的美國國務卿在虛構的菲律賓總統一角對她做不當舉動後，出手給了他一拳，弄得他鼻破血流。
路透社目前無法確認這支預告片原始出處是否來自CBS，在致電和寄出電郵後，也尚未獲得CBS的回應。這支預告片沒有出現在CBS的YouTube頻道或是官網該劇的網頁。
不過，CBS官網在這部即將播出的電視劇預告中說，當「這位非典型新任菲律賓總統挑逗她」，李歐妮飾演的國務卿非常震驚。
8個月前就任的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）經常被人形容為非典型，以及反覆無常的、善變的、非正統和滿口髒話。（譯者：中央社周慧盈）1060308
(中央社)
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