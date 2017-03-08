仁德醫專占地千坪運動場啟用　運動不受限

仁德醫護管理專科學校半戶外式多功能飛耀運動場占地1000坪。（黎薇攝）

仁德醫護管理專科學校半戶外式多功能飛耀運動場占地1000坪，是全縣少數可容納3千多人的場域。（黎薇攝）

苗栗縣仁德醫護管理專科學校半戶外式多功能飛耀運動場今啟用，運動場占地1000坪，是全縣少數可容納3千多人的場域，場內籃球場、排球場、羽球場及社團辦公室，未來師生可不受氣候限制從事運動及社團活動，成為更好的學習環境。

董事長鍾智文表示，飛耀運動場整體建材以高強度及高韌度的鋼骨為主結構，總面積達3553.4平方公尺，可容納3000人以上，場內設有3座籃球場、2座排球場、3座羽球場、3間社團辦公室、舞台及音響設備，可做為運動及社團活動使用，還可做其他大型活動使用，是全國大專院校最大的半戶外多功能風雨球場

校長黃柏翔說，學校鄰近後龍濱海，冬季海風強勁或遇風雨強勁時，同學從事戶外活動不便，設計時結合科技與人文元素，在球場周圍融入植披與植栽設計，未來將於球場屋頂增設太陽能發電系統，能充分發揮寓教於樂及節能減碳多重效能。

校方指出，球場主體的前簷翹起，猶如大鵬鳥展翅高飛之狀，故名「飛耀運動場」，球場啟用後，可讓師生不受天候條件影響，在球場揮灑青春，閃耀美好未來。

(中時)