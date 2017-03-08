男同學一接近 夏天：不可以親我！我爸會處理你

黃嘉千、夏克立帶女兒夏天一起出席心路基金會公益活動。（林淑娟攝）

黃嘉千、夏克立帶女兒夏天一起出席心路基金會公益活動。（林淑娟攝）

黃嘉千、夏克立帶女兒夏天一起出席心路基金會公益活動。（林淑娟攝）

黃嘉千、夏克立8日帶女兒夏天一起為心路基金會宣傳「好天天齊步走」公益活動。讀小一的夏天受爸媽影響超有愛心，原本爸媽說要讓她捐出一天買麵包點心的零用錢30元，她自己加碼，把掉牙時「牙仙子」給她的300元，還有英文考100分時老師送她的心愛小錢包都捐出。

由於夏天個性單純天真，夫妻倆很早就開始教育她如何保護自己，也找適合她年紀的性教育書籍給她看。夏克立不准好人緣的女兒「交男友」，特別教她：「他可以喜歡妳，但如果要靠近妳、親妳，就告訴他，你最好不要，不然我爸爸會處理你！」結果，夏天真的對喜歡她的男同學說：「你可以當我的好朋友，但你如果親我，我爸爸會處理你！」

黃嘉千說，她一直灌輸女兒如何保護自己，例如「換衣服不可以讓別人看到」、「生殖器是很隱密的，要保護它，不可以讓人碰」，結果竟然教出一個個性超級保守的小孩，夏天不肯穿兩截式泳裝，運動時再熱也不敢只穿背心，去年她看到黃嘉千穿著超辣的性感禮服出席金鐘獎就「崩潰」了，一直狂說「媽咪妳羞羞臉」、「妳衣服的布為什麼不見了」。

(中時)