參選獅子會副總監，林麗芳強調服務人群

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林麗芳參選國際獅子會幹部職務，強調以服務人群為目標。（廖志晃攝）

曾擔任南投縣衛生局副局長，彰化縣勞工處長、參議的林麗芳，卸下公職後，積極參與社會公益事務，更參選國際獅子會300C3區第2副總監職務，她強調將以自己的職場歷練，服務社會，造福人群。

林麗芳活躍於民間社團，曾任犯罪被害人保護協會南投分會主委；現任國際獅子會300C3區講師團團長，而且，正積極尋求更上層樓！

林麗芳說，國際獅子會300C3區共有88個分會，將於4月16日在草屯商工舉行選舉，選區則涵蓋彰化縣、南投縣，剛好都是她曾經服務的地區。

對於此次參選，林麗芳表示，她希望鞏固家庭倫理，進而推己及人；深耕在地服務，讓充滿愛心的獅友實際走入社區，促進社會祥和；加強自我學習成長，成就優質領導人；並且結合產、政、學資源，與國際接軌，發揮獅子精神！

(中時)