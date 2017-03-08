調查：亞太地區女性高管占比提高

我要評比

中新社 8日報導，國際專業招募集團瀚納仕，今（8）日發表的一份關於亞洲女性管理者比例的調查報告顯示，亞洲擔任管理職位的女性人數增加。

在對日本、中國、香港、馬來西亞和新加坡五個國家和地區，針對3000多位雇主進行調查後，瀚納仕發現，亞洲31％的管理職位，由女性擔任。報告建議，雇主應鼓勵女性的職業理想，關注員工的自我展現，實施性別多元化政策。

瀚納仕亞洲區執行總監克莉斯汀•懷特表示，調查發現，亞洲女性擔任管理職位比率，最高的是中國大陸和馬來西亞，均為35％。其中，中國的比例較上一年增加。

香港女性擔任管理職位的比率為33％，名列第三，該資料在區域內增幅最大。新加坡以31％緊隨其後，日本只有22％的女性，擔任管理職位，但該資料比去年提高。

(工商)