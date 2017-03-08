陳鴻文再見保送荷蘭 中華隊5比6飲恨
經典賽中華隊遭遇強敵荷蘭，在5比5平手的局面，9局下荷蘭攻佔滿壘，中華隊投手陳鴻文對普羅法（Jurickson Profar）投出四壞保送，以5比6落敗。
這場比賽雙方各有攻勢、領先互換，以5比5進入9局上。
中華隊先發投手宋家豪投3.1局被敲6支安打、失掉4分。球隊一度陷入2比4落後。換上第2任投手江少慶後，止住荷蘭攻勢，中華隊也在5局反超前。
中華隊3局上由張志豪、蔣智賢的安打開啟攻勢，攻下2分；5局上胡金龍安打、張志豪兩分全壘打，後續蔣智賢、林智勝又有安打，第5局攻下3分，取得5比4領先。
江少慶封鎖荷蘭，守住中華隊的領先優勢，6、7局都是三上三下，第8局連挨2安之後退場，接手的倪福德被敲安打失分，算在江少慶的帳上。
江少慶中繼4.1局共用51球，被敲5支安打、失1分。退場後倪福德只投1人次，接著由陳鴻文結束荷蘭8局下攻勢。
陳鴻文9局下被敲2支安打、1次觸身，荷蘭攻佔滿壘。普羅法（Jurickson Profar）打擊時，陳鴻文投出四壞保送，比賽結束。1060308
(中央社)
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