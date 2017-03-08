台智慧醫療系統曼谷推廣會 瞄準東協

台灣發展成熟的智慧醫療系統鎖定6億人口的東協市場，今天在曼谷舉行說明會吸引泰國各大醫療體系代表人參加，透過科技將醫療數據傳輸整合，以減少出錯。

傳統的醫療數據都必須透過人工量測，抄寫後再由醫師研判。科技業著稱的台灣，已經發展出非常健全成熟的智慧醫療，解決傳統醫療數據的盲點，可以讓醫師與護理師有更多時間照料病人。同時數據經由無線傳輸，省去抄寫錯誤及誤判的情形。

前來參與說明會的威強電工業電腦公司總經理江重良表示，台灣的智慧醫療優勢是可以好好對外推廣，也配合政府的新南向政策，希望以曼谷為中心，和東協主要的醫療院所有更進一步的合作。

他也強調，以台灣全民健保發展所得的醫療經驗，加上台灣強項的電腦應用技術，兩者相結合就成為智慧醫療4.0，也就是大數據分析和雲端運算，以病人為中心，將所有醫療和照護都有完整正確的數據。甚至是人工智慧的發展，都是智慧醫療的重點，一改過去以醫療或醫師為中心的傳統醫療照護模式。

彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫療協同院長陳俊榮表示，他本身是神經科醫師，很清楚醫護人員在照顧病人時其實是很辛苦的，病人多，有關患者的數據就多，傳統必須用手抄寫再輸入電腦。現在是透過一個轉接器，接到所有醫療器材上，量測後的數據就透過無線傳輸到醫療電腦，方便醫師判讀，減少錯誤。

財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心 、鑫科材料科技公司、凌群電腦、慧誠智醫和極奕科技（太陽神醫療影像系統）和醫百科技等，也都帶來最新的智慧醫療解決整合系統，介紹給泰國各大醫院。1060308

(中央社)