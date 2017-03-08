李元簇台北辦公祭 樹葬法鼓山

前副總統李元簇今天凌晨在苗栗頭份家中辭世，享壽94歲。協助治喪人士表示，李元簇靈堂暫設家中，但公祭告別式將移往台北市立第一殯儀館辦理，以免親友故舊舟車勞頓。

李元簇於民國85年卸任後定居苗栗頭份，2名兒子分別在德國和台北，不時前往探望，日常生活則有管家及醫療團隊協助照料。

前李宅總管、現任海巡署桃園機動查緝隊長陳進丁今天忙著協助打理治喪事宜。他表示，李前副總統靈堂設於頭份家中，下午已布置完成，採佛教儀式，包括親民黨主席宋楚瑜、苗栗縣前縣長傅學鵬、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長邱鏡淳及多名地方人士陸續前往弔唁並慰問家屬。

陳進丁指出，至於告別式日期尚未擇定，但地點應會移至台北市立第一殯儀館辦理，告別式後將採樹葬，植存於金山法鼓山園區，「一切遵從老人家生前意願」。

陳進丁說，李前副總統向來行事低調，不喜歡麻煩別人，生前即曾叮囑若在凌晨往生，要等天亮後才能通知至親好友，選擇在台北舉辦公祭，也是考量避免各界親友故舊舟車勞頓。1060308

(中央社)