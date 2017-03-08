詹啟賢：支持九二共識一中各表

投入國民黨主席選戰的前國民黨副主席詹啟賢今天表示，他不認為國民黨是因為「九二共識、一中各表」輸掉2016總統大選，若他當選黨主席，還是會堅持此路線。

詹啟賢晚間在電視談話節目上表示，他主張九二共識、一中各表，因為這個說法至少維持一定的穩定和平，他不認為上次總統大選國民黨是因為這樣輸掉，「不然現在再來投一次」。

他表示，要是他是醫師，20年來都給病人一樣而有效的藥，病人後來說不想吃舊藥，要新的藥，可是他沒有新的藥，有新的藥當然會給，但現在就是繼續給原本的藥。

詹啟賢說，他認為國民黨內還是支持「一中各表」的人比支持「一中同表」的多，若他當選黨主席，還是會堅持九二共識、一中各表。1060308

(中央社)