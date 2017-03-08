北宜直鐵地方聲聲催 納前瞻基礎建設林揆未承諾

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林揆率交長賀陳旦等閣員前往宜蘭交換東部軌道建設意見。（行政院提供）

關切東部地區交通建設與運能，行政院長林全今（8）日下午臨時安排出席「東部軌道建設座談會」時表示，政府希望解決雪山隧道與蘇花改開通之後的宜蘭交通壅塞，以及東部路線運量的問題。地方人士及首長對興建北宜直鐵聲聲催，但林揆尚未作成納入前瞻基礎建設承諾。

林揆率閣員前往宜蘭，舉行座談會傾聽地方並初步交換北宜直鐵興建意見，希望與宜蘭縣政府、對未來東部交通建設有良好的共識。今天包括宜蘭縣長吳澤成及東部民代立委與會。

林揆指出，請大家相信政府解決東部交通運輸困難的決心，請交通部儘量做好現階段可改善部分，並針對下列二項努力：第一，半年內增加鐵路班次，並於七堵至八堵間增設橫渡線工程，提升東部運輸容量；第二，針對智慧化交通部分，在一年內整合宜蘭的交通管理情形，協助解決地方問題。

宜蘭縣長吳澤成在座談會時提出，盼北宜直鐵連同鐵路高架捷運化進行規畫，同時解決台鐵花東一票難求及國5塞車問題。東部快鐵促進會會長陳正曜指出，該會成立目的是要促進東部快鐵興建，此次中央的「前瞻基礎建設計畫」包括軌道建設，宜蘭鄉親要極力爭取預算，使宜蘭早日走出交通黑暗期。

立委陳歐珀表示，蘇花改的蘇澳到東澳段年底前完工，國道5號沒有銜接蘇花改，東澳南澳又無隧道化，屆時必定大塞車，回堵至宜蘭縣，因此直鐵一定要蓋，且要列入前瞻計畫，否則興建將遙遙無期。

立委蕭美琴指出，軌道建設對環境影響相對較小，也是低碳交通工具，因此無論發展東部觀光產業或居民聯外交通，仍應以鐵路為主、公路為輔。相對於鐵路提速問題，更關心運能問題，目前規劃的北宜分流，短程至七堵、八堵及瑞芳，長程走宜蘭花東廊道，在軌道飽和的情形下，對運能提升、車班增加是有幫助的。

交通部指出，北宜希望提速。為提升東台灣鐵路運輸運能，並將國道五號部分旅次移轉至鐵路，疏解交通壅塞問題，「台鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜新線）」目前針對重要規畫部分通盤檢討，並釐清水資源保育、長隧道防救災等環評關鍵議題。在此之前，優先在宜蘭縣推動先進交通科技管理示範計畫，並充分瞭解旅次行為，確實解決交通瓶頸問題。

據悉，政院在前瞻基礎建設計畫中，僅將北宜直鐵綜合規畫及環評等先期經費納入，至900億興建預算並未承諾納入。

(工商)