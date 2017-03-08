WBC》3／8戰績表：台、韓2連敗雙雙淘汰

荷蘭靠再見保送氣走中華隊，2連勝晉級複賽，全隊衝入場內慶祝。（林勝發攝）

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2017經典賽A組預賽打完前4場，晉級複賽的隊伍已經確定。中華隊力戰擁有大聯盟打線的荷蘭，因再見保送不幸以5比6飲恨，與地主南韓同樣苦吞2連敗，只能看著2連勝的以色列、荷蘭晉級，台、韓明天的傳統對決則成了「保級戰」。

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經典賽A、B組3/8戰績表

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根據經典賽的賽制，預賽墊底的球隊下屆賽事得從資格賽打起。而對中華隊與南韓來說，本屆經典賽則成了「難兄難弟」，中華隊沒能繼上屆再次殺入複賽、前進東京，南韓甚至是連續兩屆都在分組預賽止步。

(中時電子報)