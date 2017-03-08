聖心女中實施全人教育 繁星成績亮眼
天主教私立聖心女中今年高三共3個班、127名學生，繁星共錄取22名，成績亮麗，率取台大、清大和台師大等國立大學。
校方表示，22名繁星錄取同學中，7位是聖心女中學生自治會的副委及股長，不僅學業出色，也關心公共事務。
錄取台灣大學化工系的邱姿穎，除了會唸書，也是跆拳道黑帶高手，高二時是學校足球社社長，現在高三了，大家為了升學，壓力頗大，陳姿穎會在放學後，帶領同學在校踢足球紓解壓力。
錄取清華大學人文社會系的李禹彤和師範大學健康促進與衛教系的張家綺，在去年新北市國際青少年運動會中擔任開幕星光大道及閉幕典禮的主持人，她們表示，感謝學校教學正常，不偏廢任何科目，在學校舉辦的多元活動中展現自己的興趣才華。
校方表示，學校教學正常，且鼓勵學生關注公共事務、積極參與多元活動，只要提供學生發揮的舞台，學生就能可以找到自己的亮點，也能順利錄取理想校系。
(中時)
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