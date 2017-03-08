張書豪被霸凌扯內褲！六月爆：形狀很小

六月、張書豪演姊弟，戲外也鬥嘴鬥出好感情。（TVBS）

六月、張書豪演姊弟，戲外也鬥嘴鬥出好感情。（TVBS）

《酸甜之味》殺青酒，演員齊聚。（TVBS）

《酸甜之味》殺青酒，演員齊聚。（TVBS）

黃遠、林予晞被拱玩親親。（TVBS）

公視、TVBS新戲《酸甜之味》日前正式殺青，劇組7日晚上辦殺青酒，六月、張書豪、黃遠、林予晞、賀一航、柯淑勤、張翰、哈孝遠等主要演員齊聚，被封「霸凌姊弟組」的六月與張書豪，拍戲期間常互控遭對方言語霸凌，張書豪壓力大到做惡夢撲倒六月。殺青宴上，兩人仍不斷用言語攻擊彼此，張書豪苦笑說，殺青當天就連「爸爸」賀一航也加入霸凌他的行列，重現惡夢反撲他，還狂扯他內褲，他因此露出大半個屁股，一旁看好戲的六月笑到流淚。

六月之前就經常嘲笑張書豪「下半身很細」，她還加碼爆料說：「那天我有看到『形狀』，很小！還是我們家李先生棒。」眾人聽了笑翻。張書豪不甘示弱地辯解：「都嚇成那樣，是能多大啦！」接著反虧六月老，反擊爆料她最愛在拍戲現場露肩說自己皮膚好，話還沒說完，就招來六月一陣打。

該劇講述「家」的故事，即將於18日上檔，歷經4個多月的拍攝，劇組培養出極佳感情，演員們開心慶祝殺青，卻也略帶感傷，飾演爸爸的賀一航說：「好不容易組成一個家，現在又要分了！」張翰也說：「已經把楊梅(主場景)當自己的家了，不用再去楊梅覺得有些失落。」林予晞則是反向思考說：「殺青反而大家可以有更多時間相約，做更多想做的事情。」

方志友與張書豪在劇中飾演愛情長跑10年的戀人，殺青當晚，張書豪在FB寫了一篇長達2000多字對《酸甜之味》的感性洋蔥文，除了謝謝每一個合作夥伴，包括「謝謝六月姐的霸凌，我知道其實妳很疼我」，其他有1600多字全針對劇中愛人方志友訴說離情，除了他自己邊寫邊哭，方志友在家看了也忍不住大哭。妙的是，她的正牌老公楊銘威也去留言，張書豪還特別留言解釋：「哥，我們真的是好的很正常的，你不要擔心！」

林予晞與黃遠被劇組公認最有「火花」，戲裡戲外都黏踢踢，兩人還私下相約去看電影，興趣跟個性都很合的兩人湊在一起時總有說不完的話，林予晞解釋：「以前的對手都比較忙，很難得這次跟對手演員在戲外也能有很多互動。」兩人劇中吻戲多，六月爆料：「他們連試戲都真親。」殺青宴上在眾人起鬨下，兩人大方示範手指之吻，對於未來的發展，兩人都不置可否，令眾人霧裡看花。

(中時)