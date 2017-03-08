全球入境遊陸第4 亞洲唯一擠入前10
大陸入境旅遊在多年負成長後，2015、2016年連續2年正成長，預計今年仍將正成長。2015年大陸是全球第4大入境旅遊國，是亞洲唯一進入前10的國家。台灣排名全球第30，且今年入境旅客很可能出現負成長。
旅業管理顧問公司負責人許高慶表示，觀光產業是講求「時機」的，市場隨時都在變動，如果在可以賺的時候不賺，事後再來想彌補失去的部分是很難的，他擔心台灣的觀光優勢正在流失。
依據世界旅遊組織調查，2015年全球入境旅遊人次中，大陸以5690萬人次排名全球第四，僅次於法國、美國和西班牙。若以各大洲到兩岸的觀光客人數來看，美洲來台是58萬人次，赴大陸是311萬人次。歐洲來台是27萬人次，赴大陸是489萬人次；非洲來台1萬人次，赴大陸是58萬人次。兩岸對全球旅客的吸引力過於懸殊。
旅遊業指出，國際經濟成長趨緩和各國競爭國際觀光客等因素，都造成大陸入境旅遊今年持續成長的壓力，但旅遊品牌的建立和景區設施的日漸完善，再加上國內高鐵等交通條件漸佳，且有龐大的國際空運能力，都將成為大陸今年入境旅遊持續走夯的基礎。
不但到大陸旅遊的全球旅客成長，大陸對台灣的吸引力也歷久不衰。2016年台灣共有573萬人次前往大陸，較2015年成長4.2%，預期今年赴陸遊客還會成長。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。