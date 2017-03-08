全球入境遊陸第4 亞洲唯一擠入前10

大陸入境旅遊在多年負成長後，2015、2016年連續2年正成長，預計今年仍將正成長。2015年大陸是全球第4大入境旅遊國，是亞洲唯一進入前10的國家。台灣排名全球第30，且今年入境旅客很可能出現負成長。

旅業管理顧問公司負責人許高慶表示，觀光產業是講求「時機」的，市場隨時都在變動，如果在可以賺的時候不賺，事後再來想彌補失去的部分是很難的，他擔心台灣的觀光優勢正在流失。

依據世界旅遊組織調查，2015年全球入境旅遊人次中，大陸以5690萬人次排名全球第四，僅次於法國、美國和西班牙。若以各大洲到兩岸的觀光客人數來看，美洲來台是58萬人次，赴大陸是311萬人次。歐洲來台是27萬人次，赴大陸是489萬人次；非洲來台1萬人次，赴大陸是58萬人次。兩岸對全球旅客的吸引力過於懸殊。

旅遊業指出，國際經濟成長趨緩和各國競爭國際觀光客等因素，都造成大陸入境旅遊今年持續成長的壓力，但旅遊品牌的建立和景區設施的日漸完善，再加上國內高鐵等交通條件漸佳，且有龐大的國際空運能力，都將成為大陸今年入境旅遊持續走夯的基礎。

不但到大陸旅遊的全球旅客成長，大陸對台灣的吸引力也歷久不衰。2016年台灣共有573萬人次前往大陸，較2015年成長4.2%，預期今年赴陸遊客還會成長。

(旺報)