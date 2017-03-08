經典賽不敵荷蘭 台韓首度同時無緣8強

中華隊今天在2017世界棒球經典賽首輪A組第2戰遭到逆轉，以5比6敗給荷蘭，這一敗不僅讓中華隊提前出局，也讓地主南韓隊晉級夢碎。

世界棒球經典賽從2006年舉辦以來，過去3屆，台、韓至少都有一隊可以闖進8強。南韓在2006年與2009年兩度晉級，甚至都還與日本攜手打進4強，一次拿第3名，2009年還打進冠軍賽，最後敗給日本屈居亞軍。

2013年第3屆B組預賽在台灣舉行，南韓首度無緣晉級，但中華隊取而代之，打進8強。雖然隨後在東京的8強複賽遭到淘汰，但至少保持台、日、韓至少有兩隊晉級8強的紀錄。

今年在首爾舉行的A組預賽，中華與南韓都在前兩場分別敗給以色列與荷蘭，2連敗提前出局，由荷蘭與以色列晉級在東京的8強複賽，也是台、韓首度同時未能打進8強。1060308

(中央社)