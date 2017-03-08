直指川普 UN人權官員：美需要較佳領導

我要評比

聯合國人權事務高級專員扎伊德‧拉阿德‧胡笙今天將矛頭瞄準美國總統川普，說美國需要較佳領導，以因應仇外情緒升溫和宗教歧視等重大挑戰。

法新社報導，胡笙（Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein）在聯合國人權理事會年度會議，批評川普說：「我對（美國）新政府在處理某些人權議題方面感到憂心」，

他還說：「（美國）需要較好且更為堅實的領導，來應付近期歧視、反猶太主義和暴力攻擊少數族群和宗教少數團體事件激增的情況。」

胡笙警告，華府「詆毀墨西哥和穆斯林等全體群體」和「誤指」移民犯罪率較高的言論，「激起仇外暴力」。

胡笙也直接砲轟川普，說他對「（川普）總統企圖威嚇或傷害記者和法官的舉動感到驚愕」。

主要媒體組織和新聞自由團體也指控，川普以歷任總統前所未見的態度威脅記者，包括指稱媒體是「人民的敵人」。

胡笙是第1位批評川普原版旅行禁令的聯合國高級官員，他今天再度痛批美國禁止6個穆斯林國家人民入境的修改版行政命令。

他說，此舉升高了潛在非法驅逐的風險。

胡笙說，「迅速驅離可能等同於集體驅逐和遣返，違反國際法」，也強調擔心此舉恐對孩童構成衝擊，並導致「家庭離散」。（譯者：中央社劉文瑜）1060308

(中央社)