高唱和解 泰軍政府與被奪權政黨談判

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泰國軍政府今天與遭軍方奪取政權的為泰黨（Pheu Thai）舉行談判，以推行大肆宣揚但延宕已久的和解計畫。軍方表示，此一和解將為分裂嚴重的泰國治癒政治傷痕。

泰國一度是亞洲4龍之一，但過去10多年來陷入了政治動亂，連連出現街頭抗議和政治暴力，也發生了2次軍事政變。

最近1次政變在2014年，現任軍事府藉此掌權，前總理盈拉領導下的民選政府及她所屬為泰黨遭到推翻。

今天為泰黨領導人與軍方展開了談判，不過觀察家和許多政黨仍懷疑，鑑於過去70年來的政變紀錄，軍方恐怕欠缺真誠。

但在今天談判過後，為泰黨幹部們的態度樂觀。該黨領導人波金（Bhokin Barakula）告訴記者：「這個計畫很好。」

他說，「我們願與任何希望國家和平與和解的人合作」；並說，各方都必須「擺脫成見」。1060308

(中央社)