觀眾敲碗加碼被挑逗戲 李沛旭爆：我老婆會管！

《只為你停留》7日首播收視亮眼，主角們超開心。（三立）

《只為你停留》7日首播收視亮眼，主角們超開心。（三立）

《只為你停留》首播收視亮眼，主角們用運動慶功。（三立）

李沛旭事隔6年重返三立演戲，與簡宏霖一起主演的華劇《只為你停留》7日首播收視亮眼，有線收視達1.21。他一出場就露出結實肌肉，讓不少男性粉絲忌妒說：「太over了！」大家也虧李沛旭被露事業線的巴鈺挑逗艷福不淺，誇巴鈺的老公很大氣，對老婆演出尺度都不會過問，還敲碗希望能加碼挑逗戲，不料李沛旭一聽立刻秒回：「但我老婆管呀！」自然流露出與蔡淑臻的甜蜜。

小薰笑說，她爸爸看完首播後，竟然要她未來選老公，要挑像李沛旭這款粗壯身材的男人，「我爸覺得這樣會讓女人有安全感。」小薰與李沛旭戲中配對、戲外互動也很有火花。李沛旭說，小薰和他女友蔡淑臻都是雙魚座，他一直都很喜歡合作對象是雙魚座女生，之前和雙魚座的六月合作也很開心，日前他在片場邊跟小薰開玩笑、邊跟女友講電話，最後忍不住對蔡淑臻說：「還好我有跟妳交往，不然我會不懂小薰的幽默！」

李沛旭、小薰、簡宏霖與嚴正嵐8日以「運動」慶功，小薰說現在在片場李沛旭是大家的健身教練，拍戲前都會要求大夥深蹲練體力。簡宏霖說，這招還真管用，最近天氣很冷，拍外景戲時先深蹲真的就不冷了！簡宏霖也透露日前被一場落水戲嚇到，導演擔心他無法沈入水中，因而在他身上綁重塊，結果沉到5呎深的水底，最後還浮不上來；他餘悸猶存地說：「好像水鬼在往下拉，浮上來時都快沒氣了！」

嚴正嵐首次加入華劇的演出就要挑戰演技，一人飾演兩角的她一下陽光，一下又要變得深沉，她一出場就騎著腳踏車，被虧像小孩玩大車，且整集她幾乎都在騎車，李沛旭故意問她：「妳是在環島嗎？」而在法庭戲中她一跛一跛進場，被說演得很逼真，但其實她是真的因為拍戲時騎腳踏車摔傷、扭傷左腳才跛腳。

(中時)