美亞太助卿羅素： 沒人用彈道飛彈威脅中國　中國應把精力用在說服北韓

美國國務院亞太助卿羅素表示，沒有人用彈道飛彈威脅中國，但有人用此一武器威脅美國、日本和韓國。(江靜玲攝）

羅素指出，中國應把用來對南韓經濟施壓的氣力，運用在說服北韓不要再走威脅這條行不通的死路上。(江靜玲攝）

美國國務院亞太助卿羅素表示，沒有人用彈道飛彈威脅中國，但有人用此一武器威脅美國、日本和韓國，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD薩德），正是回應這樣的威脅。

中國對南韓企業就部署薩德飛彈採取一系列報復措施，羅素指出，中國應把用來對南韓經濟施壓的氣力，運用在更好的用途上，那就是說服北韓，不要再走在威脅這條行不通的死路上。

羅素7日在國務院與約15家亞太媒體舉行圓桌訪談。對美國在南韓部署薩德飛彈，以及因此遭北京強烈抗議，中國對南韓展開經濟施壓和報復，表達前述看法。

羅素說，在南韓部署薩德飛彈是美國和南韓兩盟友國間的共同決定。他指出，薩德是防禦性的，部署的理由十分簡單，就是「北韓的威脅」。這個系統是用來避免受到攻擊，不是為發動攻擊或危及任何國家安全利益，包括中國在內。

羅素表示，美國完全預期中國會有所反應，以期維護自身安全利益。但他話峰一轉說，「中國最好也給美國和南韓同樣的權利」；「沒有人用彈道飛彈威脅中國，但有人用這種武器威脅美國、日本和南韓」。羅素說，「這就是我們要回應的威脅」。

美國在北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭殺害後，拒絕了一名原本擬赴紐約展開非正式對話北韓官員的簽證。羅素表示，金正男被認為是遭北韓以國際禁用化學武器殺害，在此情況下，讓北韓外交官入境美國，「不合時宜」。

(中時)