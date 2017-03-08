全球爭取觀光客 陸是台最大對手

陸客來台大減，台灣今年使出全力向全球爭取觀光客。旅遊業指出，對外籍旅客而言，兩岸語言和文化接近，但大陸旅遊資源更豐富，非台灣能及，大陸才是台灣向國際爭取遊客的最大對手。

中華民國旅行業品保協會理事長許晉睿表示，台灣要繼續擁有自己的特色來吸引外來遊客，若要真正想做個觀光大國，更要放開胸襟，開放視野。懂得自身的需要，表現出完全的迎客善意。

今年1月，有82萬多名旅客來台，較去年同期的86萬多名旅客減少4萬多人次，成長率為-4.75%。旅遊業表示，雖然其他國家來台總人數增加，但光是陸客就少了11萬人，根本補不回來。交通部觀光局今年起也全力向其他國家觀光客招手，尤其是東南亞，希望能彌補陸客帶來的大缺口。

林姓旅遊業者認為，就以東南亞為例，本月底就有業者將前往馬來西亞和泰國等國家拉客，但對外國旅客而言，兩岸語言相同，文化相近，大陸早已在當地深耕多年，對於一個從未到過兩岸的外國旅客來說，大陸地大物博，旅遊資源優於台灣太多，是多數旅客的優先選擇。

就以2015年為例，日客來台為162萬人次，赴大陸是249萬人次，日客前往大陸的人數約是台灣的1.5倍。南韓來台是65萬人次，赴大陸是444萬人次，是台灣的5倍。菲律賓來台13萬人次，赴陸為100萬人次，是台灣的7倍。種種數據都顯示，只要到華人區旅遊，大陸總是被列為首選，一直是台灣最大的競爭對手。

許晉睿表示，大陸對外愈開放，當然對台灣吸引外國市場壓力愈大，至於是否會影響外國旅客來台，他認為影響或吸引來客意願的因素太多，從交通、簽証的便利性，到旅遊產內容的特色及差異性，還有服務的品質安全及人民的善意、景點知名度、內涵，都與鄰近地區存在著競爭。

「大陸有氣勢雄湃的大江大河、高山草原，淵源流長的文化古蹟，和講不完的人文風情，特色的鄉土美食……這都不是台灣能相比擬。」

台灣區觀光旅遊總會會長蘇佳男表示，近年來，在質方面，不管是景區開發管理、從業人員的素質提升，整體而言，大陸有部分都遠超越了台灣。他認為，台灣如何營造出屬於自己的觀光產業風格，比大陸是否會成為競爭對手重要。

(旺報)