陸上市銀行年報研究 不良貸款成長趨緩
由中國銀行業協會牽頭組建的上市銀行年報研究小組，8日發布撰寫的《中國上市銀行年報研究2016》報告，內容顯示大陸經濟邁入下行周期，在風險攀升、利差收窄、監管趨嚴等因素影響下，上市銀行業績呈現資產負債規模穩步增長、營業收入保持較快增速、淨利潤增速大幅下降、不良貸款率上升較快等趨勢。
根據第一財經網指出，該報告也對2017年上市銀行經營作出8大預測，判斷規模繼續保持兩位數平穩增長；淨利潤仍小幅增長，增速與上年持平或略高；利息收入占比較大，非息收入保持持續增長，收入結構呈現差異化。
此外預測趨勢面，還有成本收入比呈現兩極分化，降成本初顯成效；金融科技穩定導入銀行業務；不良貸款成長趨緩，但難現轉折點，以及上市潮出現與零售銀行業務發展有望邁入新階段等。
(旺報)
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