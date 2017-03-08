台南運動賽事多 飯店業者相繼推優惠
近年來為了參加路跑、鐵人三項賽事而展開微旅行的民眾暴增，台南市3月至8月有一連串的運動休閒賽事，府城多家飯店業者立刻推出住房優惠，鎖定半參賽、半旅行的民眾。
台灣近年掀起「旅跑」熱潮，報名參賽者動輒數千人，各城市舉辦馬拉松路跑賽期間，周邊飯店、民宿一房難求，製造可觀的觀光內需。
台南市舉辦的古都馬拉松剛結束，吸引1萬2000人參加，市區在賽事期間到處可見全台各地前來的跑者。飯店業者，相繼推出優惠住房價。
未來半年內，台南市還有3月10日至12日的安平鐵人三項、5月6日至7日的Wings For Life國際公益路跑賽、5月24日至6月1日的臺南國際龍舟錦標賽以及7月27日至8月7日的第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽。業者預估都將吸引不少其他縣市的民眾前來參賽與觀賽。
大億麗緻酒店推出體育賽市住房專案，在賽事期間，民眾憑參賽證或者活動相關證件入住，雅致雙人房與豪華雙人房都較平日便宜至少數百元不等，目標鎖定其他城市的參賽民眾。
台南晶英酒店同樣有「運動菁英」住房專案，只要是台南市政府舉辦賽事，跑者提出相關證明，最低可享2.8折優惠，原價1萬3200元的海東客房，運動菁英價只需3740元，不含早餐。未來安平鐵人三項、Wings For Life國際公益路跑賽的參賽選手都可訂房。
台灣旅跑熱潮不退，台南市未來半年運動休閒賽事增多，飯店業者已瞄準市場推出優惠方案，準備爭搶大餅。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。