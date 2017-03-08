台南運動賽事多 飯店業者相繼推優惠

大億麗緻的雅緻雙人房只要是參賽選手入住，憑證明就可享優惠，至少較平常便宜數百元。（程炳璋攝）

台南晶英酒店12坪海東客房推出運動菁英價，鎖定參加休閒賽事的選手。（程炳璋攝）

近年來為了參加路跑、鐵人三項賽事而展開微旅行的民眾暴增，台南市3月至8月有一連串的運動休閒賽事，府城多家飯店業者立刻推出住房優惠，鎖定半參賽、半旅行的民眾。

台灣近年掀起「旅跑」熱潮，報名參賽者動輒數千人，各城市舉辦馬拉松路跑賽期間，周邊飯店、民宿一房難求，製造可觀的觀光內需。

台南市舉辦的古都馬拉松剛結束，吸引1萬2000人參加，市區在賽事期間到處可見全台各地前來的跑者。飯店業者，相繼推出優惠住房價。

未來半年內，台南市還有3月10日至12日的安平鐵人三項、5月6日至7日的Wings For Life國際公益路跑賽、5月24日至6月1日的臺南國際龍舟錦標賽以及7月27日至8月7日的第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽。業者預估都將吸引不少其他縣市的民眾前來參賽與觀賽。

大億麗緻酒店推出體育賽市住房專案，在賽事期間，民眾憑參賽證或者活動相關證件入住，雅致雙人房與豪華雙人房都較平日便宜至少數百元不等，目標鎖定其他城市的參賽民眾。

台南晶英酒店同樣有「運動菁英」住房專案，只要是台南市政府舉辦賽事，跑者提出相關證明，最低可享2.8折優惠，原價1萬3200元的海東客房，運動菁英價只需3740元，不含早餐。未來安平鐵人三項、Wings For Life國際公益路跑賽的參賽選手都可訂房。

台灣旅跑熱潮不退，台南市未來半年運動休閒賽事增多，飯店業者已瞄準市場推出優惠方案，準備爭搶大餅。

(中時)