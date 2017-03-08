QS學科排名出爐！台大33學科入列百大 全台最佳

我要評比

國際高等教育機構QS公布「2017全球大學學科排名」，大陸共有114所大學學科上榜全球400强，僅次於計有183校入列400強的美國，名列全球第2，所有陸校以北京大學與北京清華最傑出，分別有4個及2個學科上榜前10名；台灣則共18所大學、57個學科進入前500名，其中台大表現最佳，33項領域排入前百大。

QS每年公布國際大學排名，今年在全球共評鑑4438所大學，排名指標包括學術聲望、雇主意見調查、論文引用數等面向，而本年度加入4項新的學科領域為：神學與宗教研究、解剖學與生理學、餐旅與休閒管理、運動相關學科，從去年的42項學科增至46個領域。

台大校方表示，在評比的46個領域中，共有36個領域上榜，其中20個領域排名前50名，33個領域排名前100名。

台灣師範大學共10個學科入榜，教育學科、語言學科入列全球前50大，分別為全球第40名、第48名，其中教育學科連續5年穩居全球前50名；而語言學科則首度擠入全球前50名頂尖學科，藝術與人文領域從去年全球160名進步至今年的127名，社會科學與管理領域從去年名列全球275名，進步至243名。

清華大學的動機學科則在全球大學的機械工程領域排名第38，也是全台第一；清華物理天文學科排名也擠進百大內。清華大學副研發長張晃猷指出，清華大學在人文、自然科學、工程、社會科學與管理四大領域都比去年進步，多個學科名次前進，有3個學科進入前50名排行榜，包括電機電子(第30名)、動機(第38名)、材料(第48名)；進入前51-100名者有6個學科，包括語言、資工、化工、化學、物理及天文、統計。

大學熱衷於競逐國際排名的熱潮持續不退，近年來常見兩岸學界對外呼籲，勿以量化名次來論斷大學辦學成效，上海復旦大學校長許寧生也在兩會期間向大陸國家領導人習近平喊話，大學不應過度重視國內外排名，在會中獲得正面回應；新竹清華大學副研發長張晃猷也認為，排名結果可做為校內研發資源強弱評估來源，無需過度重視，當作參考依據即可。

張晃猷認為，排名是一項參考依據，可參用相關數據及名次來檢視研發資源的強弱，評估哪些領域需要大力補強，無需過度重視，當作參考依據即可。

(旺報)