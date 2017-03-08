WBC》中華隊明抗韓保級 陳冠宇VS梁玹種

旅日左投陳冠宇，明先發出戰韓國隊。（林勝發攝）

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中華隊出征第4屆世界棒球經典賽，首輪先後敗給以色列、荷蘭後，與地主韓國都吞2連敗確定淘汰，因此台灣時間明天晚間5點30分進行的中韓戰，將成為「保級戰」，中華隊左投陳冠宇請纓上陣，明天先發對戰韓國左投梁玹種。

首戰碰上以色列，中華隊6投輪番上陣，先發郭俊麟首局就出狀況，陳冠宇緊急登板救火，中繼2.2局，被敲4支安打，其中挨了1發2分炮失分，他共用了43球，依經典賽用球數規定需休息1天（超過30球），而當天賽後他就表示，若球隊有需要，9日對韓國之戰還會再上場。

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明天中華隊交手韓國，雖然已無關晉級，但若輸球，2021年第5屆經典賽就要重新由資格賽打起，因此仍需全力搶勝，中華隊確定排出陳冠宇，對戰2015年韓職自責分率王梁玹種。

(中時電子報)