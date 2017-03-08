兩岸困境 學者：善意因疑慮無法累積
學者張五岳指出，兩岸目前面臨結構性困境，釋出的善意會因為對方的疑慮無法累積；如果無法達成積極互信諒解，就應該思索兩岸如何進行危機管控。
淡江大學中國大陸研究所教授張五岳今天在「川普上台後的亞太局勢與美中台關係」研討會中，分析兩岸關係現況。
他說，兩岸目前欠缺良好溝通管道和互信基礎，面臨結構性困境，任一方釋出的善意都會在另一方的等待與疑慮中流失，無法累積；任一方對內部要有所交代的做法，都會被對方視為刺激與挑釁。
他表示，無論總統蔡英文與中國大陸國家主席習近平任期還有多長，這段期間內雙方都應思索是否需要透過新的方式達成互信或諒解。若無法達成，應思索兩岸如何進行危機管控、避免誤判、亡羊補牢。
針對目前美中台現況，中國文化大學社會科學院院長趙建民在會中表示，美中台目前同樣面臨民粹主義、保護主義及貧富差距等問題，這些內部因素使三方中每一個雙邊關係都不容易處理。
此外，美國總統川普對中國大陸提出的任何戰略與作法，也會影響台灣。
文化大學國家發展與大陸研究所助理教授李孔智說，由於台灣對中國大陸經貿依賴程度高，美國若對大陸採取限制性高關稅貿易保護措施，表面上影響了中國大陸，實際上傷害到的還有大陸台商與台資企業。
他說，川普退出跨太平洋合作夥伴協定（TPP），也會使台灣企業加速出走外移，台灣恐將面對更嚴重的國際孤立，對外經貿更緊縮。1060308
(中央社)
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