北韓飛彈威脅日增 日議員呼籲先發制人

具有影響力的日本國會議員對北韓軍事進展感到惱火，進一步施壓要求日本發展先發制人的打擊能力，對付北韓的飛彈設備。

路透社報導，日本政府迄今避免採取爭議性和所費不貲的行動，採購轟炸機或射程足以打擊其他國家的巡弋飛彈等武器，而是仰賴美國盟友協助打擊其敵人。

日本前防衛大臣，執政的自民黨政調會長代理小野寺五典（Itsunori Onodera）說：「假如轟炸機攻擊我們，或戰艦轟炸我們，我們會回擊。這和打擊向我們發射飛彈的國家沒有不同。」正在研究如何防禦北韓飛彈威脅的小野寺五典說：「科技進步，衝突本質已變。」

自民黨安全保障調查會長今津寬（Hiroshi Imazu）說：「現在是我們採購武器的時候。」「我不知道會是彈道飛彈、巡弋飛彈，還是F-35（戰鬥轟炸機），但沒有嚇阻武器，北韓會看輕我們。」

日本採購武器一向面臨強大阻力，但北韓最新飛彈試射顯示，日本採取更強硬國防政策的動作可能加快。

熟悉日本軍事計畫的消息來源表示，「我們已經為如何取得打擊能力奠定基礎。」1060308

(中央社)