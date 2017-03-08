李克強：降費是動刀子的改革 再痛也要進行到底

證券時報網報導，大陸總理李克強，8日在廣西代表團表示，不管是涉及企業的行政事業性收費，還是帶有壟斷性質企業的收費，調降下來，並不是容易的事，這可是動刀子的改革，要動乳酪，內部人員利益，會進行很大調整，是要得罪人的。但這是人民的呼聲、市場主體的要求，改革再難再痛，也要進行到底。

(工商)