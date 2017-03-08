阿富汗喀布爾軍醫院遇襲 30死50傷
阿富汗國防部表示，阿富汗首都喀布爾(Kabul)規模最大的軍醫院「薩達爾達烏德汗」軍醫院(Sardar Mohammad Daud Khan hospital)」，今天(8日)遭到叛亂份子攻擊，死亡人數已經超過30人，另有大約50人受傷。伊斯蘭國(Islamic State)已承認犯案。
阿富汗國防部發言人瓦茲里(Dawlat Waziri)說，傷亡人員大多為醫院裡的病人、醫生和護理師。
瓦茲里指出，4名穿著醫療人員服裝的槍手衝進醫院，其中1名引爆身上炸彈，其他3名配備自動武器和手榴彈的暴徒則在醫院院區瘋狂掃射，並與隨後抵達的安全部隊進行了數小時的槍戰。最後3名暴徒全遭到擊斃，安全部隊繼續正在院區附近進行搜索。
外媒報導說，該醫院約有400個病床，醫院對面就是重兵防守的美國駐阿富汗大使館。伊斯蘭國組織(Islamic State)已經承認犯案。
(中時電子報)
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