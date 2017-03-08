射殺辛巴威巨鱷 胃內赫然發現人體遺骸

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非洲國家辛巴威水壩管理員射殺1條巨鱷，解剖後在其胃內赫然發現3日失蹤的漁夫馬拉沙遺骸，同時在水壩找到他的右大腿和腳。

辛巴威大報「新聞日報」（NewsDay）今天報導指出，37歲男子塔斐亞卡（Rodrick Tafirenyika）日前經過霍米德水壩（Houmead Farm）時，發現水面上漂浮著一根漁夫專用的大型管子。他立刻辨認出來是好友、40歲的馬拉沙（Medison Malasha）平時捕魚所用。

他馬上回到村子詢問其他人，得知馬拉沙確實外出到該水壩捕魚，立刻和另一友人衝回水壩，並沿著壩堤呼喊馬拉沙名字，可惜毫無回應。

正在此時，他們發現水中有條巨鱷正拖著一張漁網前行，漁網中有著馬拉沙的鞋子。

他們立即前往警局報案，警方通知大壩管理員射殺巨鱷，解剖後在其胃部找到人類腸子和其他部位。

警方循線又在大壩找到馬拉沙的右大腿和腳，證實他已罹難。所有遺骸均送往醫院進行驗屍作業。

在辛巴威，鱷魚攻擊人類時有所聞，尤其水壩處於低水位期間更加危險。若恰巧雨季洪水氾濫，鱷魚會隨著河流改變棲息地，反而讓人類疏於防範遭致危險。

1月，一名47歲男子在另一處水壩捕魚時遭鱷魚攻擊，身受重傷，但幸運保住性命。1060308

(中央社)