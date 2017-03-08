菲8歲女孩操作怪手 網友驚嘆
菲律賓1名8歲女童在山坡地操作怪手挖土，影片傳到社群網站，許多網友看後大為驚嘆，但也有引起網友關切是否有虐待童工情事。
臉書「The Igorot」（伊戈羅特族）專頁1日出現1段2分54秒的影片，片中可見1名小女孩操作怪手，在山坡地一鏟一鏟地挖土，倒進旁邊一輛卡車，動作熟練精準。
影片標題為「8歲怪手操作者…伊夫高女孩」，截至今天晚上已有超過18萬次的瀏覽，4000多人表達情感。
伊夫高（Ifugao）是呂宋島北部省份，伊戈羅特族則是當地原住民的名稱。
許多臉友對小女孩表示佩服，一名臉友說，「小小年紀就開始學習謀生技術，讚！」另一名臉友說，「我寧可看到小朋友學習具生產性的技能，而不是整天打電動。」
但也有臉友擔心小女孩的安全，以及她是否需工作而被迫放棄學業。一名自稱是小女孩阿姨的臉友回應，「她受到父母的疼愛，而且有在上學，她只是把它當玩具，享受玩耍的樂趣。」
另1名臉友在回應欄張貼了8歲小男孩操作怪手的照片，並稱他們都住在伊夫高省，應該讓這2名怪手小朋友見面認識一下。1060308
(中央社)
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