轎車撞鳴笛救護車再撞橋墩車頭全毀
彰化縣消防局埔鹽分隊救護車今天下午才搭救車禍輕傷的老翁，鳴笛正緊急要駛往鹿基醫院的途中，在行經福興社尾橋，冷不防竄出轎車，猛撞了救護車後，轎車還失控繼續衝撞橋墩，車頭全毀，又緊急呼叫一輛救護車。
埔鹽分隊長吳騰豪表示，執行車禍救護，要把車禍輕傷80歲老翁和陪同家屬送往鹿基醫院，救護車在番花路要穿越社尾橋時，前方路口紅燈，救護車有鳴笛示警，卻仍冷不防遭自小客車一頭撞上，車頭保險桿掉落一地。
這部失控的自小客車還繼續往前衝，自撞橋墩，車身凹陷、車頭全毀，還好救護車上4人只是受到震盪，沒有增加傷勢，卻都嚇得一聲聲「唉阿喂，今天是怎麼了，怎麼一直遇到車禍」。
撞車的自小客車駕駛男子則由另一部救護車送醫，駕駛表示，反應不及撞上了，不是故意的，幸好也只是輕傷，整起肇事經過，還待警方進一步調查。
(中時)
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