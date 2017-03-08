廣州千年廟會「波羅誕」 重現海上絲綢之路盛況
第13屆廣州民俗文化節暨黃埔「波羅誕」千年廟會，今天（3月8日）起，一連三天舉行。首先在廣州南海神廟登場的是被譽為嶺南地區最古老、最盛大、最具影響力祭祀南海神的千年廟會「波羅誕」。230名身穿古代服飾的祭祀隊伍高舉旗幡，推著香蕉、甘蔗、木瓜、松糕、壽桃等祭品浩蕩出場，推著香蕉、甘蔗、木瓜、松糕、壽桃以及鳳梨等祭品浩蕩出場，開啓了祭海儀式。
南海神是中國古代四海神之一，始建于隋的廣州南海神廟又名「波羅廟」，是祭祀南海神的廟宇，至今已有1421年歷史，是中國古代規模最大、唯一完整保存的海神廟，也是「海上絲綢之路」的起點。
每年農曆二月十一至十三日是南海神誕辰，廣州南海神廟會舉辦盛大的慶典，稱為「波羅誕」，村民和善男信女都會結伴到南海神廟祈福、觀光。早在清朝康熙年間，每年也會在南海神廟舉行大型祭海儀式，希望保佑漁民及出海經商的民眾在海上航行時，一路平安。
今天的仿古祭海儀式，分為「迎神」和「送神」兩大部分，主陪祭三次上香，呈上祝帛、酒、牛、羊等各種祭品，宣讀祭文，然後焚燒祭文和祝帛，獻上銀兩，再現了古代帝王祭祀海神，祈求國泰民安、海不揚波的情景。
除了大型的仿古祭海儀式外，南海神廟將先後上演精彩的已被列為非文化物質遺名錄的民間傳統戲曲，包括英歌舞、武術、高樁醒獅、貔貅舞、粵劇等。南海神正誕日二月十三日（3月10日）當天，也將舉行「五子朝王」（南海神的五個兒子，回南海神廟給父王祝壽）巡遊。
(旺報)
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