經典賽日本雙轟 逆轉擊敗澳洲
日本今天在經典賽中，先靠中田翔7局上的全壘打超前比數，8上再靠筒香嘉智兩分砲拉開領先，終場以4比1逆轉擊敗澳洲，累積兩勝成績，幾乎確定晉級。
世界棒球經典賽（WBC）第1輪B組，日本對上澳洲的賽事，今天在日本的東京巨蛋球場進行。
比賽開打後，德桑米蓋爾（Allan de San Miguel）2局下半轟出陽春彈，讓澳洲先馳得點。
4局上半，(土反)本勇人揮出二壘安打，鈴木誠也則敲出安打將跑者送上三壘，松田宣浩再適時以高飛犧牲打打回分數，日本以1比1扳平戰局。
日本7局上半首名打者中田翔一上場就揮出陽春砲，讓日本將分數超前，以2比1領先澳洲。
8局上半兩出局後，青木宣親獲保送，下一棒的筒香嘉智一棒把球轟出右外野全壘打牆，讓日本將領先擴大到3分。
9局下半澳洲反撲無力，終場日本以4比1擊敗澳洲，拿下2連勝後幾乎可以確定晉級。1060308
(中央社)
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