女研究生遭客運輾壓 送醫不治

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1名24歲王姓女研究生今晚行經宜蘭市校舍路時，遭1部在轉彎中的國光客運輾壓，送醫不治，警方已展開調查。

宜蘭縣消防局晚間約6時30分獲報，宜蘭市校舍路與林森路交叉路口發生車禍，1名女子遭1部國光客運輾壓，受困車下，消防分隊立即出動救護車前往處理。

救護人員當時利用油壓破壞器材搶救患者，經10多分鐘救援後，女子雖救出，但已無生命徵象，送醫搶救還是宣告不治。

據了解，這部國光客運在宜蘭市校舍路與林森路交叉路口要轉彎時，死者當時恰巧要經過。

客運車上乘客表示，當時他坐司機後面，客運在左轉時曾感覺車子晃動一下，司機就因此停車。

國光客運司機說，當時天黑視線不佳，女子是撐傘要過馬路，之後發生意外。

經查，死者是大學土木研究所2年級王姓女研究生，校方協助處理並通知家屬，警方也進一步調查釐清中。1060308

(中央社)