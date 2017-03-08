呂正芳被爆伸鹹豬手 憲兵展開行政調查

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憲兵指揮部情報處情報組長呂正芳被爆對女性伸鹹豬手，憲指部今天說，已展開行政調查，若查呂正芳違軍紀營規，將予適懲；若否，仍將持續教育所屬官兵避免夜間無謂邀約、應酬。

週刊報導，台北市議員童仲彥的服務處前主任邱惠美3月2日晚間和友人吃薑母鴨，邱惠美幾杯黃湯下肚後，竟慘遭在座的呂正芳伸出鹹豬手頻頻偷襲。

憲兵指揮部晚間發布新聞稿指出，呂正芳於民國106年3月2日夜間與友人同往餐敘，席間經其他友人介紹與邱姓民女認識，致衍生報載情事。

憲指部表示獲悉此事後，隨即展開行政調查，若查呂正芳違反軍紀營規，將予適懲；若否，仍將援引為案例，持續教育所屬官兵避免夜間無謂邀約、應酬，杜絕類案再生，以維軍譽。1060308

(中央社)