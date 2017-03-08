經典賽 總統：拚到最後一刻就是台灣精神

經典賽中華隊遭遇強敵荷蘭，最後以5比6落敗。總統蔡英文晚間透過臉書貼文指出「拚到最後一刻，就是台灣精神」、「明天早上太陽出來的時候又是一條好漢」。

經典賽中華隊遭遇強敵荷蘭，在5比5平手的局面，9局下荷蘭攻佔滿壘，中華隊投手陳鴻文對普羅法（Jurickson Profar）投出再見保送，以5比6落敗。

蔡總統晚間透過臉書（facebook）貼文替中華隊打氣，她說「拚到最後一刻，就是台灣精神」、「明天早上太陽出來的時候又是一條好漢，明天再加油！全力以赴就對了！」。1060308

(中央社)