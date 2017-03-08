台南兩鵝場傳禽流感 撲殺1727隻
台南市下營區兩處養鵝場於5日、6日陸續通報鵝隻出現異常死亡，今天確診為H5亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處隨即進行撲殺清場作業。
台南市動保處指出，為加強防疫措施，接獲這兩場養鵝場通報異常狀況後，派員前往進行疫情調查，發現場內鵝隻已有顏面水腫、眼瞼炎及腳脛潮紅等症狀。除開立移動管制，禁止場內動物進出外，並由警察局配合裝設監視器，以防止疑似案例場鵝隻運出，造成禽流感病原擴散。
台南市動保處指出，今天在市政府環保局、警察局、衛生局、區公所及衛福部疾病管制署南部管制中心等單位協助，冒雨完成兩鵝場撲殺清場作業，共計撲殺1727隻。於撲殺清場完成後，進行案例場及周邊道路進行消毒，降低環境中病原濃度，盼徹底阻絕禽流感傳播途徑。1060308
(中央社)
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