涂醒哲東京推銷嘉義美食 日人讚好吃

亞洲規模最大的東京國際食品展正在日本千葉縣舉行，台灣有8縣市參展，陣容空前。嘉義市長涂醒哲今天到現場推銷火雞肉飯、碗粿、茶等美食，力邀日本民眾到嘉義欣賞美景。

涂醒哲這次率領8家嘉義業者到東京國際食品展，向日本人推薦火雞肉飯、碗粿、茶、糕餅、小吃等阿里山下的美味。

店名「劉里長雞肉飯」的店家在食品展中用日本在地食材，做出好滋味的火雞肉飯。西裝筆挺的涂醒哲當場圍上圍裙為現場的日本民眾、國際買家等獻上火雞肉飯，有日本民眾吃了讚不絕口，表示首度品嚐「火雞肉」，且澆上特殊醬汁，很下飯，讓人吃了會想去嘉義市看看那是什麼樣的地方。

涂醒哲也捧著內裝碗粿的大蒸籠，招呼現場人士試吃。他還推薦了嘉義的蜜餞、鳳梨酥、蔬果乾等茶點，現場氣氛熱絡。

這次嘉義市是首度在東京國際食品展參展，涂醒哲表示，此行希望推銷嘉義市的美食與旅遊景點，並且尋求商機，可促成嘉義的美食外銷日本。

他說，這次嘉義市來參展的廠商品質很好、包裝也很精美，其中有些很適合當伴手禮。嘉義火雞肉飯、碗粿等，日本人吃了以後，有人想是不是可以藉機搭配推銷日本的米，讓嘉義的火雞肉飯等廠商到日本設分店、或進行宅配、郵寄販售等。

他表示，嘉義市是農業區、商人的集散地，有很多的食材是在雲、嘉、南生產，但是做成食品則大多是在嘉義市做的。嘉義市有非常多美食，希望這次藉由參展能讓日本知曉。

精通台日文史的日本作家片倉佳史今天特別登場介紹位於北緯23.5度的台灣嘉義市，是北回歸線經過的地方，每當春分日正當中時，是看不到影子的。他說，因為嘉義市是亞熱帶氣候，所以物產豐饒，盛產優質的蔬果。他還強調，嘉義市人很重視讀書，對於食物的研究相當熱心，所以進行了很多食品的品種改良。

今年1月日本到台灣旅遊的民眾大約13萬人次，觀光的城市大都選擇台北、台南比較大的都會區或風景區，僅有不到1%的日本觀光客造訪嘉義市。

片倉拿著他的新書表示，他近期之內將在東京舉行演講會，告訴日本人，光是旅遊台北的時代已結束，像嘉義市有很多秘境及隱藏版的美食，他強力推薦日本旅客前往探訪。1060308

(中央社)