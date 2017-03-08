林全指示改善東部交通 半年增鐵路班次
行政院長林全今天表示，政府有解決東部交通運輸困難的決心，指示交通部半年內增加鐵路班次，並於七堵至八堵間增設橫渡線工程，提升東部運輸容量。
林全今天出席「東部軌道建設座談會」時表示，希望解決雪山隧道與蘇花改開通之後的宜蘭交通壅塞，以及東部路線運量的問題。
林全說，請交通部努力在半年內增加鐵路班次，並於七堵至八堵間增設橫渡線工程，提升東部運輸容量；其次針對智慧化交通部分，在1年內整合宜蘭的交通管理情形，協助解決地方問題。
交通部表示，東部鐵路運輸目前有三個重要課題，第一是目前規劃的「基隆快鐵建設計畫」，將可滿足基隆通勤的捷運服務化需求。
第二是北宜希望提速，將針對「台鐵南港至花蓮提速改善計畫（北宜新線）」通盤檢討，釐清水資源保育、長隧道防救災等環評關鍵議題。
交通部表示，第三是花東路線容量要提升，將持續推動已核定的各項東部鐵路改善計畫，如鐵路電氣化、北迴線路線容量擴充等，改善東部鐵路服務水準。1060308
(中央社)
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