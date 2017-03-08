川普與甘耶達 共商打擊肯亞恐怖分子
美國總統川普與肯亞總統甘耶達，昨天就兩人共同關注的打擊恐攻份子議題，進行意見交換。
川普於昨天的電話中，首先對於肯亞長期為鄰國索馬利亞（Somalia）難民所做出的貢獻，向甘耶達（Uhuru Kenyatta）表達謝意。
同時，川普非常肯定肯亞部隊在打擊索馬利亞伊斯蘭激進份子「青年黨」（al-Shabaab）上的傑出表現。
肯亞自從2011年出兵索馬利亞，協助打擊與激進組織掛鉤的「青年黨」內亂後，肯亞境內長期遭受該組織炸彈攻擊的報復行為，傷亡慘重。
基於人權，肯亞位於達達阿比（Dadaab）省的難民營目前收容26萬3000索馬利亞難民，是世界上最大的難民營。肯亞當局原本計畫去年11月進行關閉龍蛇雜處難民營的動作，以便杜絕境內層出不窮的爆炸治安問題，
但在聯合國難民署的要求以及來自多方指控與壓力下，當局被迫延宕至今年5月。
索馬利亞是川普嚴禁進入美國的6個穆斯林國家之一。
非盟維和部隊長期駐紮索馬利亞，協助政府軍抵禦青年黨無所不在的恐攻行為。
南非新聞網站「新聞24」（news24）今天報導指出，川普還就如何促進兩國間貿易，以及推廣美國在肯亞更多投資案，與甘耶達進行討論。1060308
(中央社)
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