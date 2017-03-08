阿富汗軍醫院攻擊案落幕 30死50傷

我要評比

阿富汗官員表示，喀布爾最大軍醫院今天驚爆叛亂攻擊案，歷經近6小時槍戰後終於宣告結束。這起攻擊事件造成30多人喪生，約50人受傷。

內政部發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）告訴法新社：「行動已經結束，所有攻擊者都被擊斃。我們還在評估損害。」

國防部表示，這起攻擊事件，造成近30人喪生，約50人受傷。

國防部發言人瓦奇瑞（Dawlat Waziri）告訴法新社：「遇害者大多是病患、醫師和護理師。」他還說，4名攻擊者都遭擊斃。1060308

(中央社)