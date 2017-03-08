和軍政府談判破局 BBC泰轉播塔停止放送

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英國廣播公司「世界新聞網（BBC World Service）在未審查報導惹惱軍政府下，雙方談判破裂，BBC位於泰國的全球主要轉播塔之一已經停止轉播。。

法新社引述熟知協商過程的消息人士透露，BBC的泰語廣播是洽談轉播塔20年合約換約的一大障礙，這裡是BBC亞洲主要短波廣播站。

泰國轉播站暫停，適逢英國廣播公司「世界新聞網」進行數十年來最大規模的外語廣播擴張之際。

位於曼谷以北240公里處那空沙旺（Nakhon Sawan）的大型紅白廣播塔，向中國大陸、北韓等嚴格控制國家，以及巴基斯坦和阿富汗等很多人仍依賴廣播的國家，以當地語言廣播新聞。

但在租約到期後，1月1日起不再廣播放送。BBC聲明表示：「儘管一再協商，我們仍未能達成恢復轉播的協議。」1060308

(中央社)