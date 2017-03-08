沙國作出好榜樣 油國組織減產超標

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領導1個減產監督委員會的科威特石油部長馬佐克（Essam al─Marzouk）今天指出，石油輸出國家組織（OPEC）的減產規模已超標，因為沙烏地阿拉伯超出了減產配額。

然而馬佐克在科國國會外告訴記者，非油國組織產油國遵守減產的情況，至今並不積極。

油國組織與非油國組織產油國去年簽署協定，同意每天減產180萬桶原油，以配合抑制全球供油過剩的協同一致行動。

馬佐克說：「油國組織2月份遵守減產的情況良好．．．沙烏地阿拉伯超出了所分攤的減產數量。」

他說，至於非油國組織國家的遵守率介於50─60%之間。1060308

(中央社)