謝依旻女流名人戰 10連霸夢受阻

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台灣旅日棋后謝依旻，今天傍晚在日本圍棋第29屆女流名人戰三番勝負第2局輸給挑戰者藤澤里菜，以0:2的比數，未能達成女流名人10連霸的美夢。

27歲的謝依旻今天在由日本「產經新聞社」主辦的第29屆女流名人戰三番勝負的第2局輸給了18歲的女流本因坊藤澤里菜。

今天這場賽事在大阪府東大阪市的大阪商業大學舉行，下午6時13分左右，藤澤執白1目半勝(235手止)。本月1日，進行本屆女流名人戰三番勝負的首局比賽時，藤澤執黑中盤獲勝。

藤澤去年秋天從謝依旻手中奪取女流本因坊的頭銜，阻斷謝依旻獨攬5大頭銜的局面，今天再從謝依旻手中奪走女流名人，變成擁有2大頭銜。日本女流圍棋界從謝依旻獨霸變成謝依旻與藤澤兩強並立的局面。

今天賽後，謝依旻表示，序盤的對弈，打得很辛苦。原本期待能達成10連霸，覺得輸得有點懊惱。

藤澤表示，這是一場苦戰，很高興能贏謝依旻，希望今後還能有所成長。

女流名人戰三番勝負的冠軍獎金350萬日圓（約新台幣96萬元）。此前謝依旻已達成女流名人9連霸，獲得了女流名人名譽頭銜。1060308

(中央社)