WBC》宋家豪、江少慶好投 累績大賽經驗無遺憾

中華隊先發投手宋家豪。（林勝發攝）

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中華隊經典賽預賽今面對荷蘭，兩位旅外小將宋家豪與江少慶，都表現可圈可點，可惜無法順利贏球，他們也不約而同表示，這次讓自己學習到很多的經驗，可以運用在自己的職業生涯上面。

此役先發投手宋家豪，面對荷蘭大聯盟級打線，共用57球，投3.1局，被擊出6支安打失4分，他表示，今天就是進攻他們的好球帶，然後內外角搭配，製造視覺差，不過第一輪還滿有效果，輪到第二輪時他們就開始把握的很好。

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首次面對大聯盟級的打者群，宋家豪指出，畢竟都是大聯盟的，應變能力真的非常好，每個打者都很難對付，自己就是策略做出來，讓他們打不好，很少遇到這麼頂尖的打者，對自己日職生涯一定很有幫助。

江少慶今中繼4.1局僅失1分。(林勝發攝)

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江少慶今在4局時接替登板，雖然面對首位打者被敲安，之後又投出觸身球，但隨即讓下位打者擊出滾地球化解危機，他回應，今天到球場感覺狀況就不錯，心態有調整好，就很想投這場比賽。

最後江少慶一路投到第8局才下場，共中繼4.1局，被擊出5支安打僅失1分，他指出，其實8局當下還很想投，因為製造雙殺後，想再解決打者，這次是很好的舞台，面對都是大聯盟水準的選手，站上投手丘展現自己，也有機會可以為中華隊爭取門票。

江少慶今已達到投球限制，明天無法再出賽，正式結束自己首次的經典賽賽程，他說，沒有遺憾了，這個比賽很好了，學到了很多經驗，希望下次經典賽有機會能夠繼續為中華隊效力。

(中時電子報)