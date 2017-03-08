WBC》明最後一戰抗韓 郭總：一定要贏球
非贏不可的中荷之戰，中華隊力抗擁有大聯盟打線的荷蘭隊，7局打完後還取得1分領先，但9局下因再見保送輸球，2連敗無緣晉級，明天還有最後一戰交手地主韓國，總教練郭泰源說：「一定會盡全力贏下來。」
對戰A組實力最強的荷蘭隊，張志豪在5局上轟出2分全壘打，帶動中華隊士氣，單局3分超前比數，但9局下滿壘陳鴻文沒守成，最終讓荷蘭隊以再見保送贏球，中華隊5比6吞2連敗，與韓國雙雙淘汰，明天兩隊交手，郭總表示：「比賽就是這樣子，沒有說放棄的，明天一定全力以赴。」
中華隊投手群中還有潘威倫、王鏡銘、黃勝雄、陳韻文等4名投手未登板，野手則有張正偉、羅國龍2還沒出賽，明天最後一戰是否有機會讓年輕投手上場？郭總說：「有機會的話，會讓年輕球員上場，不過明天一定要贏球，一定會盡全力贏下來。」
(中時電子報)
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