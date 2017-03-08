廣州將深化與港澳台地區教育交流合作

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廣州將加強深化教育建設。圖為廣州大學城。（取自新浪微博＠文化珠海）

廣州日前召開15屆5次市政府常務會議上，審議通過《廣州市教育事業發展第十三個五年規劃》（下稱《規劃》），將引進世界一流的學科專家和人才團隊以及1至2所國際知名大學，擴大廣州教育對外開放水平。

目前規畫的目標，廣州將在2020年全面實現教育現代化，率先建成學習型社會和人力資源強市，打造世界前列、全國一流、廣州特色、示範引領的現代化教育，為廣州經濟社會發展提供強大的人才支撐、智力服務和創新動力源。

根據《規劃》，廣州要加快推進廣州職業技術院校遷建工程，解決職業教育用地緊張、場地分散、發展空間受限等問題，並將推動高水準大學建設及一流高職院校建設，包括廣州大學、廣州醫科大學建設高水準大學，支援廣州番禺職業技術學院、廣州鐵路職業技術學院。

為擴大廣州教育對外開放水平，引進學科專家和人才與國際知名大學之外，也將推動華南理工大學國際校區建設，支援廣州地區高校教師赴海外學習工作，提升具有海外學習工作經歷的教師比例。

廣州還將推動南沙新區開展教育國際合作交流綜合改革試驗，支援港澳服務提供者在南沙自貿實驗片區設立獨資外籍人員子女學校，探索2所大學聘請全球知名專家擔任理工科二級學院院長，深化與港澳台地區、國際友好城市的教育交流合作，建立基於教育資訊化的國際交流合作機制。

(旺報)