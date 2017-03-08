接殺變成再見保送 郭泰源接受判決
中華隊在經典賽敗給荷蘭，9局下滿壘的再見保送出現前，一度出現爭議判決，原本飛球接殺不算。中華隊總教練郭泰源賽後說，「如果三壘審先喊暫停，那球是暫停球沒錯」。
當時荷蘭攻占滿壘，總教練決定更換三壘代跑，從休息室向主審示意換人，但主審沒有注意到，投手陳鴻文對普羅法（Jurickson Profar）投出第1球，打成右外野較淺的飛球，高國輝向前移動接殺。
眼看凍結跑者、抓下1個出局數，在這個緊張的氣氛中，台灣球迷一度爆出歡呼聲。但這時候主審與其他裁判討論之後，改判接殺不算，打者回打擊區。
而結果普羅法沒有再把球打進界內，與陳鴻文纏鬥6球之後，等到四壞球保送。走上一壘時，全隊都衝進場內慶祝。
中華隊總教練郭泰源出席賽後記者會，對於這個判決沒有提出異議，他表示「如果是三壘審先喊暫停，那球是暫停沒錯」。
荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）表示，感謝三壘審有看到，當時無人出局攻占滿壘，希望換上腳程快的球員代跑，「因為主審沒有看到，才會發生有點混亂的場面」。1060308
(中央社)
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